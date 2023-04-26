Ксенофонтова Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1900
Сын: Ксенофонтов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1902
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1913
Сын: Ксенофонтов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1915
Сын: Ксенофонтов Федор Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Ксенофонтов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1919
Сын: Ксенофонтов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1921
Сын: Ксенофонтов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно