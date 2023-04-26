Ксенофонтова Матрена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1900

Сын: Ксенофонтов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1902

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1913

Сын: Ксенофонтов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1915

Сын: Ксенофонтов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Ксенофонтов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1919

Сын: Ксенофонтов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1921

Сын: Ксенофонтов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин - Ксенофонтов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно