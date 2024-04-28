Мерзликина (Моргачева) Васса Андреевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликина (Моргачева) Васса Андреевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Моргачев Андрей Емельянович

Мать: Моргачева Гликерия (Лукерья) Васильевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1849

Муж: Мерзликин Нниколай Федосович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Иванов Мерзликин и Гавр... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мерзликина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мерзликина Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мерзликина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №59, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мерзликина Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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