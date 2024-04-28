Мерзликина (Моргачева) Васса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
1849
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Иванов Мерзликин и Гавр... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мерзликина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мерзликина Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мерзликина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович
Рождение: запись о рождении №59, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мерзликина Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Мерзликин Нниколай Федосович
Рождение: запись о рождении №8, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно