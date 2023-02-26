Глушаков Никита Павлов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895
Отец: Павел Семёнов
Мать: Вера Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1915
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Глушакова Анастасия Петрова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 4 арт. див.
Смерть
Неизвестно