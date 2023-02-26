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Глушаков Никита Павлов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895

Отец: Павел Семёнов

Мать: Вера Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.06.1913

Жена: Глушакова Анастасия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1915

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Глушакова Анастасия Петрова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1917
рядовой 4 арт. див.
Смерть
Неизвестно
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