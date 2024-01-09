Ипполитов Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1938
Дата смерти26.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1938
Рождение ребёнка
04.11.1963
Дочь: Смирнова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Ипполитова Галина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Александр Викторович (Витальевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Александр Витальевич
Смерть
26.01.1983