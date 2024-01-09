Ипполитов Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1938

Дата смерти

26.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1938

Отец: Ипполитов Анатолий Александрович

Мать: Ипполитова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1963

Дочь: Смирнова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Ипполитова Галина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Александр Викторович (Витальевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Александр Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.01.1983
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