Жирнова (Хапков) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнова (Хапков) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1928

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1928

Отец: Хапков Александр

Мать: Хапкова Екатерина

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