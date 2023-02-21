Хапкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хапкова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хапков Федор

Отец ребёнка: Хапков Александр

с.Чудь
Рождение ребёнка
06.04.1925

Дочь: Касаткина Вера

Отец ребёнка: Хапков Александр

Рождение ребёнка
07.06.1928

Дочь: Жирнова Зоя

Отец ребёнка: Хапков Александр

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Чумакова Тамара

Отец ребёнка: Хапков Александр

с.Чудь
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Третьякова Нина

Отец ребёнка: Хапков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапков Александр

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