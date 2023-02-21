Хапкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хапков Федор
Отец ребёнка: Хапков Александр
с.Чудь
Рождение ребёнка
06.04.1925
Дочь: Касаткина Вера
Отец ребёнка: Хапков Александр
Рождение ребёнка
07.06.1928
Дочь: Жирнова Зоя
Отец ребёнка: Хапков Александр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Чумакова Тамара
Отец ребёнка: Хапков Александр
с.Чудь
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Третьякова Нина
Отец ребёнка: Хапков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хапков Александр