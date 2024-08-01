Артемьева (Софьина) Елена Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Софьина) Елена Давыдовна

Место рождения

Егорино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

28.06.1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
14.07.1826

Муж: Артемьев Михаил Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.05.1827

Сын: Артемьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.10.1828

Дочь: (Артемьева) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.07.1830

Дочь: (Артемьева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.08.1831

Сын: Артемьев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Артемьев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.02.1835

Дочь: (Артемьева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
28.06.1836
Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

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