Артемьева (Софьина) Елена Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти28.06.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1826
Рождение ребёнка
06.05.1827
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1828
Дочь: (Артемьева) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1830
Дочь: (Артемьева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1831
Сын: Артемьев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Артемьев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1835
Дочь: (Артемьева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Михаил Иванович
Смерть
28.06.1836