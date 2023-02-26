Мария Георгиева
Место рожденияд.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подары Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1836
Муж: Прохор Флоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно