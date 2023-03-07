Кайгородов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1918
Дата смерти30.07.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1917
Сын: Кайгородов Валентин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение
01.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1918
Сын: Кайгородов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.07.1953