Кайгородов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородов Михаил Иванович

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Место рождения

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.11.1918

Дата смерти

30.07.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1917

Сын: Кайгородов Валентин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение
01.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1918

Сын: Кайгородов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.07.1953
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