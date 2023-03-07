Клюев Борис Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1882
Крестьянин
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
До 1882
Россия
Место жительства
С 1882
Бракосочетание
До 1900
Жена: Клюева Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Клюев Иван Борисович
Мать ребёнка: Клюева Евфимия Ивановна
Смерть
Неизвестно