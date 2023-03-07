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Клюев Борис Иванович

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Место рождения

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1882
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Крестьянин
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Гражданство
До 1882
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 1882
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1900

Жена: Клюева Евфимия Ивановна

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Клюев Иван Борисович

Мать ребёнка: Клюева Евфимия Ивановна

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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