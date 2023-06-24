Шапкин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Шапкин Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Шапкина (Шапкина) Феодора Николаевна
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Шапкина (Шапкина) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Шапкин Емельян Николаевич
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Шапкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
01.09.1845
Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно