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Шапкин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Шапкин Василий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Шапкина (Шапкина) Феодора Николаевна

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Шапкина (Шапкина) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шапкин Емельян Николаевич

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Шапкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шапкин Семен Николаевич

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Шапкин Семен Николаевич

Мать ребёнка: Шапкина Пелагея Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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