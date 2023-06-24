Шапкина Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Шапкина Феодора Николаевна

Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Шапкина Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шапкин Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Шапкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Шапкин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно