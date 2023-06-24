Шапкина Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Шапкина Феодора Николаевна
Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Шапкина Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Шапкин Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Шапкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1845
Отец ребёнка: Шапкин Николай Васильевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно