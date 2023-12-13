Комиссаржевский Федор Петрович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комиссаржевский Федор Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1838, Обуховская волость, Киевская губерния, Российская империя

умер 14.03.1905, Сан-Ремо, Италия

Супруги
Комиссаржевская (Шульгина) Мария Николаевна1840 г.р.
Дети
Комиссаржевская Вера Федоровна08.11.1864 г.р.
Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна13.09.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховская волость, Киевская губерния, Российская империя

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место жительства
По 1863
Милан, Италия

Место жительства
С 1863 по 1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
15.01.1864

Жена: Комиссаржевская (Шульгина) Мария Николаевна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
08.11.1864

Дочь: Комиссаржевская Вера Федоровна

Мать ребёнка: Комиссаржевская (Шульгина) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
13.09.1867

Дочь: Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Комиссаржевская (Шульгина) Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Место жительства
С 1882 по 1888
Москва, город федерального значения Москва

Смерть
14.03.1905
Сан-Ремо, Италия

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