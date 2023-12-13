Комиссаржевский Федор Петрович
мужской, родился 1838, Обуховская волость, Киевская губерния, Российская империя
умер 14.03.1905, Сан-Ремо, Италия
Супруги
Дети
Комиссаржевская Вера Федоровна08.11.1864 г.р.
Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна13.09.1867 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Обуховская волость, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
По 1863
Милан, Италия
Место жительства
С 1863 по 1882
Бракосочетание
15.01.1864
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
08.11.1864
Дочь: Комиссаржевская Вера Федоровна
Мать ребёнка: Комиссаржевская (Шульгина) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1867
Дочь: Скарская (Комисcаржевская) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Комиссаржевская (Шульгина) Мария Николаевна
Место жительства
С 1882 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.03.1905
Сан-Ремо, Италия