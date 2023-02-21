Курбатова Екатерина Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова Екатерина Панфиловна

Курбатова Екатерина Панфиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Курбатов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Устина Григорьевна

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1839

Дочь: Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.08.1843

Сын: Курбатов Иоаким Григорьевич

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сусанна Григорьевна

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Григорий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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