Курбатова Екатерина Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Курбатов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Устина Григорьевна
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.07.1839
Дочь: Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.08.1843
Сын: Курбатов Иоаким Григорьевич
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сусанна Григорьевна
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно