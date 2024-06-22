Пестерева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестерев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Лидия Семёновна
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестерев Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: -- Анна Семёновна
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестерев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Рождение ребёнка
23.09.1933
Сын: Пестерев Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Пестерев Семён
Смерть
Неизвестно