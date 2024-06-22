Пестерева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестерев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Лидия Семёновна

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестерев Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестерев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: -- Анна Семёновна

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестерев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Рождение ребёнка
23.09.1933

Сын: Пестерев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Пестерев Семён

Смерть
Неизвестно

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