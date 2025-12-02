Геворгян Кирилл Горациевич
мужской, родился 08.04.1953, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Неёлова Марина Мстиславовна08.01.1947 г.р.
Дети
Неёлова-Геворгян Ника1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Неёлова-Геворгян Ника
Мать ребёнка: Неёлова Марина Мстиславовна
Бракосочетание
1989