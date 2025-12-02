Геворгян Кирилл Горациевич 08.04.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Геворгян Кирилл Горациевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.04.1953, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Неёлова Марина Мстиславовна08.01.1947 г.р.
Дети
Неёлова-Геворгян Ника1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Неёлова-Геворгян Ника

Мать ребёнка: Неёлова Марина Мстиславовна

Бракосочетание
1989

Жена: Неёлова Марина Мстиславовна

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