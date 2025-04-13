Вистенгоф Павел Фёдорович
мужской, родился 04.08.1814
умер 10.09.1899
МатьВистенгоф (Алымова) Аграфена Николаевна1788 г.р.
ОтецВистенгоф Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Вистенгоф Надежда Илларионовна1843 г.р.
Дети
Вистенгоф Сергей Павлович19.05.1857 г.р.
Вистенгоф Любовь Павловна10.09.1864 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1814
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гелло (Вистенгоф) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова (Вистенгоф) Софья Павловна
Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1857
Сын: Вистенгоф Сергей Павлович
Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна
Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
10.09.1864
Дочь: Вистенгоф Любовь Павловна
Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1865
Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна
Рождение ребёнка
19.02.1867
Дочь: Вистенгоф Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна
Смерть
10.09.1899