Вистенгоф Павел Фёдорович 04.08.1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Вистенгоф Павел Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.08.1814

умер 10.09.1899

Мать
Вистенгоф (Алымова) Аграфена Николаевна1788 г.р.
Отец
Вистенгоф Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
Супруги
Вистенгоф Надежда Илларионовна1843 г.р.
Дети
Вистенгоф Сергей Павлович19.05.1857 г.р.
Вистенгоф Любовь Павловна10.09.1864 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1814

Отец: Вистенгоф Фёдор Иванович

Мать: Вистенгоф (Алымова) Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гелло (Вистенгоф) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова (Вистенгоф) Софья Павловна

Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вистенгоф Надежда Илларионовна

Рождение ребёнка
19.05.1857

Сын: Вистенгоф Сергей Павлович

Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна

Елгава, Jelgava

Рождение ребёнка
10.09.1864

Дочь: Вистенгоф Любовь Павловна

Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.11.1865

Сын: Вистенгоф Иван Павлович

Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна

Рождение ребёнка
19.02.1867

Дочь: Вистенгоф Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Вистенгоф Надежда Илларионовна

Смерть
10.09.1899

Мы используем куки для улучшения работы сайта.