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Яковлев Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Яковлев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Яковлева Ольга Петровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Яковлева Агния Дмитриевна

Мать ребёнка: Яковлева Ольга Петровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно
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