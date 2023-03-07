Яковлев Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яковлев Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Яковлева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Яковлева Агния Дмитриевна
Мать ребёнка: Яковлева Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно