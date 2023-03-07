Бучнева (Панфилова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева (Панфилова) Дарія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1870

Отец: Панфиловъ Филиппъ

Мать: Панфилова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1892

Сын: Бучневъ Стефанъ

Отец ребёнка: Бучневъ Архипъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Бучневъ Архипъ

хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
23.04.1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бучневъ Архипъ

хуторъ Петропавлоский
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