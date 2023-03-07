Бучнева (Панфилова) Дарія
Место рождения
Дата рождения14.03.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1870
Отец: Панфиловъ Филиппъ
Мать: Панфилова Ульяна
Рождение ребёнка
03.12.1892
Сын: Бучневъ Стефанъ
Отец ребёнка: Бучневъ Архипъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
11.02.1894
Муж: Бучневъ Архипъ
хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
23.04.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бучневъ Архипъ
хуторъ Петропавлоский