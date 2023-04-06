Панфилова (Кирилова) Ульяна
Место рождения
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Кириловъ Тихонъ
Мать: Кирилова Стефанида
Бракосочетание
06.05.1856
Муж: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
06.03.1858
Сын: Панфиловъ Василій
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
19.03.1859
Дочь: Панфилова Марія
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
11.05.1861
Дочь: Панфилова Гликерія
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
23.04.1862
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
12.04.1863
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
11.02.1866
Дочь: Панфилова Агаѳія
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
18.05.1868
Сын: Панфиловъ Алексѣй
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Бучнева Дарія
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Панфиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
18.07.1875
Сын: Панфиловъ Илья
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ