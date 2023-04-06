Панфилова (Кирилова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Кирилова) Ульяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Кириловъ Тихонъ

Мать: Кирилова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.05.1856

Муж: Панфиловъ Филиппъ

Рождение ребёнка
06.03.1858

Сын: Панфиловъ Василій

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1859

Дочь: Панфилова Марія

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1861

Дочь: Панфилова Гликерія

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1862

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1863

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1866

Дочь: Панфилова Агаѳія

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1868

Сын: Панфиловъ Алексѣй

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Бучнева Дарія

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Панфиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1875

Сын: Панфиловъ Илья

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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