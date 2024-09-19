Михеев Демид Захарович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Захар Михеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Михеева) Татьяна Демидовна
Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Хрунова (Михеева) Ефросинья Демидовна
Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Трофим Демидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно