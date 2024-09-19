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Михеев Демид Захарович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Захар Михеевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Михеева) Татьяна Демидовна

Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Михеев Евсей Демидович

Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Хрунова (Михеева) Ефросинья Демидовна

Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Михеев Кондрат Демидович

Мать ребёнка: Михеева Татьяна Емельяновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Трофим Демидович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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