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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Карпов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Григорий Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Карпов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Пётр Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Карпов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.