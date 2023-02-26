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Григорий Леонов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Леонтий Карпов

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1858

Жена: Ксения Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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