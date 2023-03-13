Обжорина (Мокина) Анна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения11.12.1867
Дата смерти02.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1867
Отец: Мокинъ Кононъ
Мать: Мокина Матрена
Александровка
Рождение ребёнка
1891
Сын: Обжоринъ Иванъ
Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Обжоринъ Андрей
Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
18.08.1896
Сын: Обжоринъ Иванъ
Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Обжоринъ Илья
Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ
Смерть
02.10.1918
Александровка
Причина смерти: воспаления легких