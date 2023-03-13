Обжорина (Мокина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обжорина (Мокина) Анна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.12.1867

Дата смерти

02.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1867

Отец: Мокинъ Кононъ

Мать: Мокина Матрена

Александровка
Рождение ребёнка
1891

Сын: Обжоринъ Иванъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ

Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Обжоринъ Андрей

Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
18.08.1896

Сын: Обжоринъ Иванъ

Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Обжоринъ Илья

Отец ребёнка: Обжоринъ Федоръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.10.1918
Александровка
Причина смерти: воспаления легких
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