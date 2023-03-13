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Обжоринъ Андрей
Обжоринъ Андрей
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
10.10.1893
Пол
Мужской
Отец
Обжоринъ Федоръ
1869 г.р.
Мать
Обжорина (Мокина) Анна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893
Отец:
Обжоринъ Федоръ
Мать:
Обжорина Анна
Александровка
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