Обжоринъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обжоринъ Андрей

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.10.1893

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893

Отец: Обжоринъ Федоръ

Мать: Обжорина Анна

Александровка
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