Прилучная (Дюкова) Синклитикия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1881 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1882 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.
Дочь: Голиндуха Фоминична
Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.
Сын: Прилучный Пётр Фомич
Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович