Прилучная (Дюкова) Синклитикия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Дюкова) Синклитикия Дмитриевна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1853

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.05.1881 ст.

Муж: Прилучный Фома Петрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1882 ст.

Сын: Прилучный Василий Фомич

Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.

Сын: Прилучный Архип Фомич

Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.

Дочь: Голиндуха Фоминична

Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.

Сын: Прилучный Пётр Фомич

Отец ребёнка: Прилучный Фома Петрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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