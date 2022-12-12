Прилучный Фома Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1881 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1882 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.
Дочь: Анна Фоминична
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.
Дочь: Голиндуха Фоминична
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.
Сын: Прилучный Пётр Фомич
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно