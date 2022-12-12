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Прилучный Фома Петрович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.05.1881 ст.

Жена: Прилучная Синклитикия Дмитриевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1882 ст.

Сын: Прилучный Василий Фомич

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.02.1883 ст.

Сын: Прилучный Архип Фомич

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.

Дочь: Анна Фоминична

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.08.1887 ст.

Дочь: Голиндуха Фоминична

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.

Сын: Прилучный Пётр Фомич

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Дмитриевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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