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Семён Максимов

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Место рождения

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871

Отец: Максим Андреев

Мать: Акилина Дмитриева

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1891

Жена: Ульяния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1897

Сын: Прохор Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Нил Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Трофим Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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