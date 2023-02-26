Семён Максимов
Место рожденияд.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1871
Отец: Максим Андреев
Мать: Акилина Дмитриева
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.06.1891
Жена: Ульяния Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1897
Сын: Прохор Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Нил Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
22.07.1903
Сын: Трофим Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Смерть
Неизвестно