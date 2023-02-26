Ульяния Михайлова
Место рожденияБородинская волость д. Пиотки
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бородинская волость д. Пиотки
Бракосочетание
02.06.1891
Муж: Семён Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1897
Сын: Прохор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Рождение ребёнка
21.10.1899
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Семён Максимов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Нил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Рождение ребёнка
22.07.1903
Сын: Трофим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Смерть
Неизвестно