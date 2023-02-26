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Ульяния Михайлова

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Место рождения

Бородинская волость д. Пиотки

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородинская волость д. Пиотки
Бракосочетание
02.06.1891

Муж: Семён Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.07.1897

Сын: Прохор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1899

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Семён Максимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Нил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Трофим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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