Емец Кирилл Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Емец Фёдор
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.
Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1840 ст.
Дочь: Емец Гликерия Кирилловна
Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.08.1843 ст.
Сын: Емец Лаврентий Кириллович
Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.06.1853 ст.
Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емец Наталья Яковлевна
Смерть
После 1858