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Емец Кирилл Фёдорович

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Емец Фёдор

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Емец Савва Кириллович

Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.

Сын: Емец Агафоник Кириллович

Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.05.1840 ст.

Дочь: Емец Гликерия Кирилловна

Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1843 ст.

Сын: Емец Лаврентий Кириллович

Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Емец Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1853 ст.

Сын: Емец Давид Кириллович

Мать ребёнка: Емец Наталья Яковлевна

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емец Наталья Яковлевна

Смерть
После 1858
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