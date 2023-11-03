Емец Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.
Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
12.05.1840 ст.
Дочь: Емец Гликерия Кирилловна
Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
10.08.1843 ст.
Сын: Емец Лаврентий Кириллович
Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович
Рождение ребёнка
25.06.1853 ст.
Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858