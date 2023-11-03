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Емец Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Емец Савва Кириллович

Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.

Сын: Емец Агафоник Кириллович

Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.05.1840 ст.

Дочь: Емец Гликерия Кирилловна

Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1843 ст.

Сын: Емец Лаврентий Кириллович

Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Емец Тимофей Кириллович

Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1853 ст.

Сын: Емец Давид Кириллович

Отец ребёнка: Емец Кирилл Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емец Кирилл Фёдорович

Смерть
После 1858
Мена, Чернігівська область
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