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Бегаев Алексий Филиппович

Место рождения

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.03.1911

Дата смерти

03.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 или 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911

Отец: Бегаев Филипп Федорович

Мать: Бегаева Татьяна Андреевна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 10.
Крещение
20.03.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: крестьянин того же села Николай Ефремович Васильев и крестьянская жена того же села Варвара Семеновна Тихонова.
Смерть
03.11.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
От кашля. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 23.
Похороны
04.11.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
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