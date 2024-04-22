Бегаев Алексий Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.03.1911
Дата смерти03.11.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911
Отец: Бегаев Филипп Федорович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 10.
Крещение
20.03.1911 ст.
Восприемники: крестьянин того же села Николай Ефремович Васильев и крестьянская жена того же села Варвара Семеновна Тихонова.
Смерть
03.11.1911 ст.
От кашля. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 23.
Похороны
04.11.1911 ст.