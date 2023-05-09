Редькина Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькина Марфа Андреева

Редькина Марфа Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Осип Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Редькин Афанасей Осипович

Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Редькин Фалалей Осипович

Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Редькина) Оксинья Осиповна

Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Редькин Нестифер Осипович

Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1836

Сын: Редькин Лука Осипов

Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1837

Дочь: (Редькина) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1839

Дочь: (Редькина) Наталья Осиповна

Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.