Редькина Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Редькин Афанасей Осипович
Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Редькина) Оксинья Осиповна
Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Редькин Нестифер Осипович
Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1836
Сын: Редькин Лука Осипов
Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1837
Дочь: (Редькина) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1839
Дочь: (Редькина) Наталья Осиповна
Отец ребёнка: Редькин Осип Иванович