Редькин Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Осип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Редькин Реткин Иван Антипин

Мать: Редькина Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Редькин Афанасей Осипович

Мать ребёнка: Редькина Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Редькин Фалалей Осипович

Мать ребёнка: Редькина Марфа

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Оксинья Осиповна

Мать ребёнка: Редькина Марфа

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Редькин Нестифер Осипович

Мать ребёнка: Редькина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Марфа

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