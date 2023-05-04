Редькин Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Редькин Реткин Иван Антипин
Мать: Редькина Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Редькин Афанасей Осипович
Мать ребёнка: Редькина Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Редькина Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Оксинья Осиповна
Мать ребёнка: Редькина Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Редькин Нестифер Осипович
Мать ребёнка: Редькина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редькина Марфа