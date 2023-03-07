Дресвянников Герасим Диев
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Дресвянникова Агафия Степановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Молчанова Параскева Герасимова
Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1791