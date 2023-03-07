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Дресвянников Герасим Диев

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Место рождения

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1743

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Дресвянников Дий (Сергеев)

Мать: Дресвянникова Ирина Трофимова

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Дресвянникова Агафия Степановна

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Молчанова Параскева Герасимова

Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Христина Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Агафия Степановна

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791
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