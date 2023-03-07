Дресвянников Дий (Сергеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянников Дий (Сергеев)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Дресвянников ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Дресвянников Алексей Диев

Мать ребёнка: Дресвянникова Ирина Трофимова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Дресвянников Давид Диев

Мать ребёнка: Дресвянникова Ирина Трофимова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дресвянников Герасим Диев

Мать ребёнка: Дресвянникова Ирина Трофимова

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Ирина Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно