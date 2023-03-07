Дресвянников Дий (Сергеев)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Дресвянников ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Дресвянников Алексей Диев
Мать ребёнка: Дресвянникова Ирина Трофимова
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Дресвянникова Ирина Трофимова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дресвянников Герасим Диев
Мать ребёнка: Дресвянникова Ирина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно