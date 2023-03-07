Дресвянников Алексей Диев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1764
Сын: Дресвянников Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Дресвянникова ?
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Дресвянникова ?
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Широкова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Дресвянникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дресвянникова ?
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787