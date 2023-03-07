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Дресвянников Алексей Диев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Дресвянников Дий (Сергеев)

Мать: Дресвянникова Ирина Трофимова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Дресвянников Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Дресвянникова ?

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Дресвянникова ?

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Широкова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Дресвянникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова ?

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
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