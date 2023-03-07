Дресвянникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Дресвянников Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Диев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Диев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Широкова Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Диев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1795