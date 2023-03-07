Дресвянникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Дресвянников Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Диев

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Диев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Широкова Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Диев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Алексей Диев

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1795