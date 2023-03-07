Семагин-Власов (Симеонов) Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагин-Власов (Симеонов) Павел Михайлович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887 ст.

Отец: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Мать: Семагина-Никитина Стефанида Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Семагина-Власова Фёкла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1909 ст.

Сын: Семагин-Власов Петр Павлович

Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1910 ст.

Сын: Семагин-Власов Иоанн (Иван) Павлович

Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1912 ст.

Сын: Семагин-Власов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1914 ст.

Сын: Семагин-Власов Василий Павлович

Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1917 ст.

Сын: Семагин-Власов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1918 ст.

Сын: Семагин-Власов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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