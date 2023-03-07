Семагин-Власов (Симеонов) Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887 ст.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1909 ст.
Сын: Семагин-Власов Петр Павлович
Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1910 ст.
Сын: Семагин-Власов Иоанн (Иван) Павлович
Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
02.07.1912 ст.
Сын: Семагин-Власов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
21.03.1914 ст.
Сын: Семагин-Власов Василий Павлович
Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1917 ст.
Сын: Семагин-Власов Виктор Павлович
Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1918 ст.
Сын: Семагин-Власов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Семагина-Власова Фёкла Петровна