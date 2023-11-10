Семагина-Никитина (Терентьева) Стефанида Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина-Никитина (Терентьева) Стефанида Стефановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.07.1881 ст.

Муж: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.

Дочь: Семагина-Никитина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1884 ст.

Сын: Семагин-Никитин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.

Дочь: Семагина-Никитина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1887 ст.

Сын: Семагин-Никитин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1889 ст.

Сын: Семагин-Никитин Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1892 ст.

Сын: Семагин-Никитин Иаков (Яков) Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1894 ст.

Сын: Семагин-Никитин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1896 ст.

Дочь: Семагина-Никитина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1898 ст.

Сын: Семагин-Никитин Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Сын: Семагин-Никитин Иаков (Яков) Михайлович

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Дочь: Семагина-Никитина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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