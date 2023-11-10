Семагина-Никитина (Терентьева) Стефанида Стефановна
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Семагина-Никитина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Сын: Семагин-Никитин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Дочь: Семагина-Никитина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Сын: Семагин-Никитин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Сын: Семагин-Никитин Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Сын: Семагин-Никитин Иаков (Яков) Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Сын: Семагин-Никитин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Дочь: Семагина-Никитина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Сын: Семагин-Никитин Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Сын: Семагин-Никитин Иаков (Яков) Михайлович
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович
Дочь: Семагина-Никитина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Михаил Симеонович