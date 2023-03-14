Панина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Егор

Мать: Панина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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