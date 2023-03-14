Панина Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Егор
Мать: Панина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно