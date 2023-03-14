Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Панина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно