Кулагинъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Кулагинъ Михаилъ
Мать: Кулагина Анна Кузмина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Кулагина Марья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кулагинъ Григорий
Мать ребёнка: Кулагина Марья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кулагинъ Николай
Мать ребёнка: Кулагина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулагина Марья