Кулагинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагинъ Григорий

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кулагинъ Михаилъ

Мать: Кулагина Анна Кузмина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Кулагина Марья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кулагинъ Григорий

Мать ребёнка: Кулагина Марья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кулагинъ Николай

Мать ребёнка: Кулагина Марья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина Марья

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