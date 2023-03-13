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Кулагина Марья

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Иванъ Ефимовъ

Мать: Марфа Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагинъ Григорий

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Кулагина) Лукерья

Отец ребёнка: Кулагинъ Григорий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кулагинъ Григорий

Отец ребёнка: Кулагинъ Григорий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кулагинъ Николай

Отец ребёнка: Кулагинъ Григорий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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