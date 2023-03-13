Кулагина Марья
Место рождения
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Иванъ Ефимовъ
Мать: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулагинъ Григорий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Кулагина) Лукерья
Отец ребёнка: Кулагинъ Григорий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кулагинъ Григорий
Отец ребёнка: Кулагинъ Григорий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Кулагинъ Николай
Отец ребёнка: Кулагинъ Григорий