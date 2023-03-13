Кулагина Анна Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина Анна Кузмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кулагинъ Григорий

Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Иконникова Салманида

Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Воробьева Василиса

Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кулагинъ Василий

Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагинъ Михаилъ

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