Кулагина Анна Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кулагинъ Григорий
Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Иконникова Салманида
Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Воробьева Василиса
Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кулагинъ Василий
Отец ребёнка: Кулагинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулагинъ Михаилъ