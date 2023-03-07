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Маркушин Андрей Ильин

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Илья Маркелов

Мать: Василиса Степанова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
66
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Маркушина Пелагея Пракофьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Маркушин Павел Андреев

Мать ребёнка: Маркушина Пелагея Пракофьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркушина Пелагея Пракофьева

Смерть
Неизвестно
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