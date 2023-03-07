Маркушин Андрей Ильин
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Илья Маркелов
Мать: Василиса Степанова
Место жительства
1858
66
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Маркушина Пелагея Пракофьева
Рождение ребёнка
01.01.1869
Мать ребёнка: Маркушина Пелагея Пракофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно