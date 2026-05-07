Идлис Марк Зиновьевич
мужской, родился 1886
умер Неизвестно
МатьИдлис БейляНеизвестно г.р.
ОтецИдлис Зиновий (Зелик) ИосифовичОколо 1862 г.р.
Дети
Идлис Евгений (Зиновий) Маркович14.01.1920 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Идлис Зиновий (Зелик) Иосифович
Мать: Идлис Бейля
Рождение ребёнка
14.01.1920
Сын: Идлис Евгений (Зиновий) Маркович
Мать ребёнка: не указана
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно