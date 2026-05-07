Идлис Марк Зиновьевич 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Идлис Марк Зиновьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1886

умер Неизвестно

Мать
Идлис БейляНеизвестно г.р.
Отец
Идлис Зиновий (Зелик) ИосифовичОколо 1862 г.р.
Дети
Идлис Евгений (Зиновий) Маркович14.01.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Идлис Зиновий (Зелик) Иосифович

Мать: Идлис Бейля

Рождение ребёнка
14.01.1920

Сын: Идлис Евгений (Зиновий) Маркович

Мать ребёнка: не указана

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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