Бычковъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения12.05.1873
Дата смерти02.01.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1873
Отец: Бычковъ Григорий
Мать: Бычкова Федосья
Рождение ребёнка
10.11.1893
Сын: Бычковъ Иванъ
Мать ребёнка: Бычкова Матрона
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Бычкова Матрона
Рождение ребёнка
18.12.1896
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Бычкова Матрона
Рождение ребёнка
22.12.1899
Сын: Бычковъ Петръ
Мать ребёнка: Бычкова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Матрона
Смерть
02.01.1921