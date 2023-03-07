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Бычковъ Сидоръ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.05.1873

Дата смерти

02.01.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1873

Отец: Бычковъ Григорий

Мать: Бычкова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1893

Сын: Бычковъ Иванъ

Мать ребёнка: Бычкова Матрона

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Бычкова Матрона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1896

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Бычкова Матрона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1899

Сын: Бычковъ Петръ

Мать ребёнка: Бычкова Матрона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Матрона

Смерть
02.01.1921
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