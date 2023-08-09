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Бычкова (Иовлева) Матрона

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875

Отец: Иевлевъ Артемій

Мать: Иевлева Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1893

Сын: Бычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1896

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1899

Сын: Бычковъ Петръ

Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычковъ Сидоръ