Бычкова (Иовлева) Матрона
Место рождения
Дата рождения08.11.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1875
Отец: Иевлевъ Артемій
Мать: Иевлева Евдокія
Рождение ребёнка
10.11.1893
Сын: Бычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
18.12.1896
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ
Рождение ребёнка
22.12.1899
Сын: Бычковъ Петръ
Отец ребёнка: Бычковъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычковъ Сидоръ