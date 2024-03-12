Савенкова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муртазин Руслан Зифарович

Отец ребёнка: Муртазин Зифар Рашидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муртазина Нелли Зифаровна

Отец ребёнка: Муртазин Зифар Рашидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муртазина Галина Зифаровна

Отец ребёнка: Муртазин Зифар Рашидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртазин Зифар Рашидович

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